SAN SEVERO – E’ cominciata alla GRANDE la stagione della Scuola Calcio ASD Gioventu’ Calcio

E’ cominciata alla GRANDE la stagione della Scuola Calcio ASD Gioventu’ Calcio San Severo.

Dopo il GRANDISSIMO SUCCESSO della scorsa stagione si riparte con un’altra novità, infatti la società giallorossa ha cominciato lunedì scorso il primo CAMPUS CALCISTICO presso l’Istituto Comprensivo Paritario delle Suore Sacramentine!!!

Queste le parole del presidente De Lallo: QUESTA È UNA GRANDISSIMA INIZIATIVA STUDIATA E PENSATA DA UN PO DI TEMPO DAL NOSTRO RESPONSABILE TECNICO LUIGI CASCAVILLA. SIAMO ENTUSIASTI PERCHE’ ABBIAMO RICEVUTO GIA MOLTE ADESIONI, E SIAMO CONVINTI CHE NE ARRIVERANNO ALTRE, C’E’ MOLTO ENTUSIAMO SOPRATUTTO DA PARTE DEI BAMBINI E DEI GENITORI, QUESTO CI RAFFORZA ANCOR DI PIU’ DI QUANTO DI BUONO E BELLO STIAMO FACENDO. RICORDIAMO CHE DA QUEST’ANNO INOLTRE ABBIAMO LA SCUOLA PORTIERE COORDINATA DAL GRANDE MATTEO SCIMENES.

Quindi partenza col botto, per la società che ha riconfermato tutti gli istruttori presenti la scorsa stagione e in più ha affidato la Coordinazione Tecnica a Luigi Cascavilla che quindi oltre a essere istruttore avrà il delicato compito di coordinare tutte le attività sportive della scuola calcio.

Altra conferma importante per la società è lo SPONSOR UFFICIALE – ECO POL CENTRO INFISSI di Pietro Kubik, che continua ancora la sua collaborazione per la crescita di questa neonata sociètà che in 4 anni di attività è riuscita già ad avere numerosi consensi e grandi risultati sul campo. Un altro successo importante è l’inizio del SERVIZIO NAVETTA, infatti la Gioventù Calcio San Severo sarà la prima società ad effettuare il servizio di trasporto dei propri tesserati presso il campo di allenamento con un percorso a tappe e punti di fermata prestabiliti. Che dire di più, E NON CI FERMEREMO QUA!!!

Ecco gli istruttori nelle Categorie così suddivisi:

PICCOLI AMICI: CARMINE CIAMPA – DAVIDE COZZOLA

PRIMI CALCI: ANGELO GUIDA – MICHELE COZZOLA

PULCINI: LUIGI CASCAVILLA – CIRO GIANGUALANO

ESORDIENTI: LUIGI CASCAVILLA – CIRO GIANGUALANO

GIOVANISSIMI: LUCIANO CATANEO – EDWARD DE LALLO

ALLIEVI: GIANLUCA CASSONE – MARIO CASCAVILLA

PREPARATORE DEI PORTIERI: MATTEO SCIMENES

Per le attività di base gli allenamenti si svolgeranno il lunedi e mercoledi dalle 18.30 presso il Ricciardelli, mentre per il CAMPUS le attività attività si svolgeranno il martedi e giovedi dalle 15.30 presso l’Istituto Comprensivo Paritario delle Suore Sacramentine.

Ulteriori comunicazioni saranno fornite in merito sulla pagina facebook “Scuola Calcio Gioventu Calcio San Severo”.

Per Info ed Iscrizioni potete contattare: Luigi Cascavilla 340 6663908 – Enzo De Lallo 349 5757971 – Rinaldo Consoletti 389 0017756