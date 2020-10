Finisce 3-1 per il Corato la prima ostica partita in trasferta per i giallogranata che hanno ben figurato sul campo della pretendente alla vittoria del campionato. La rete del San Severo nella ripresa con Guida.

Ora testa al derby contro il Manfredonia previsto per Domenica 11 Ottobre alle ore 15:30 al Ricciardelli

#forzaragazzi 💛❤️