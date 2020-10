CALCIO ECCELLENZA – OGGI INIZIA IL CAMPIONATO. IL SAN SEVERO IN TRASFERTA A CORATO. LA PARTITA IN DIRETTA SU ANTENNA SUD

Designata Cristiana Laraspata di Bari ad arbitrare CORATO-S.SEVERO coadiuvata dagli assistenti Pierpaolo Calabrese di Bari e

Roberto Nero di Barletta.

AT. SAN SEVERO CALCIO

LA PRIMA PARTITA DI CAMPIONATO CORATO-SAN SEVERO IN DIRETTA TV – Dom 04/10/2020 – ore 15:30

La gara valevole per la 1^ giornata di Campionato Eccellenza Puglia-Trofeo SignorBet.news sarà trasmessa a cura del Gruppo Editoriale Distante in diretta TV su ANTENNA SUD CULT – Ch 299 DTT Puglia e su Facebook sulla pagina ANTENNA SUD SPORT.