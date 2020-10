ANDRIA – La sanseverese Francesca Pia Luminoso è la nuova Miss Talento Special 2020!

“Miss e Mister Special Italia; la solidarietà sfila in passerella”

Si è svolta nella splendida cornice dell’Hotel Ottagono di Andria (BAT) la prima tappa del concorso “Bellissimo e Bellissima D’Italia 2020/21” che ha visto la calorosa partecipazione dei Bellissimi “Special”.

Serata unica, piena di emozioni, con i protagonisti specialmente abili e le proprie storie, spesso di dolore misto a gioia e che proprio per questo hanno sicuramente colpito la sensibilità di tutti gli spettatori.

Torna vittoriosa a casa, con la fascia di Miss Talento Special 2020 la Sanseverese Francesca Pia Luminoso; accompagnata dalla mamma Elena Carafa, il papà Mario Umberto Luminoso e il Fratello Luigi che l’hanno sostenuta fortemente incoraggiandola a partecipare.

Organizzatore della serata l’agente Puglia Antonio Cirillo; la serata è stata condotta da una raggiante Anna di Fonzo ed ha visto la partecipazione speciale del comico Santino Caravella, testimonial di tutte le serate pugliesi.

Il concorso, per quanto relativo alle selezioni de “Il Bellissimo e la Bellissima d’Italia Puglia”, sarà seguito da LaTuaTv, Canale 216 del ddt Puglia e Sky 5216, nonché su tutti i principali social network.

La prossima tappa, in calendario sabato 10 Ottobre, sarà a Polignano a Mare, presso la sala ricevimenti e ristorante “il Covo dei Saraceni” e vedrà protagonisti i concorrenti maschili e femminili di età compresa tra i 16 ai 30 anni, nonché un’inedita edizione dedicata alla categoria Baby; sicuramente un programma fitto di appuntamenti che girerà in tour le più prestigiose location di questa splendida regione, regalandoci serate divertenti e ricche di contenuti.

Appuntamento al prossimo “red carpet” di Polignano; stay tuned😊

Marysol Cipriani