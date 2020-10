CERIGNOLA – LA POLIZIA ARRESTA UN PREGIUDICATO CERIGNOLANO PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI UN CONSISTENTE QUANTITATIVO DI COCAINA

Nella mattinata di sabato 3 ottobre u.s., Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola con la collaborazione di personale del Reparto Prevenzione Crimine di Bari traeva in arresto A.G. 28enne pregiudicato cerignolano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a PP.UU..

In particolare, gli Agenti, a seguito di pressante attività investigativa, si recavano presso l’abitazione di A.G. ubicata nel centro cittadino, per effettuare una perquisizione domiciliare. L’uomo, immediatamente, si recava nel bagno e tentava di disfarsi di alcune cipolline ma veniva prontamente bloccato. La perquisizione veniva estesa anche ad alcuni box, ubicati all’interno di un autoparco di Cerignola, nella disponibilità dell’uomo. In uno dei box, l’attenzione degli agenti veniva attirata da una busta riposta su un seggiolone per bambini e A.G., accortosi di ciò, con mossa fulminea, afferrava la busta e cercava di darsi a precipitosa fuga, spintonando uno degli agenti, ma veniva prontamente bloccato. La busta conteneva un grosso quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, parte già diviso in cipolline, nonché numeroso materiale per il confezionamento, quali rotoli di nastro isolante di diversi colori, bilancini intrisi di polvere bianca, verosimilmente cocaina, tre forbici e bustine tondeggianti in cellophane bianco. Inoltre, si rinveniva la somma di 3595,00 euro in banconote di vario taglio. La sostanza rinvenuta risultava essere del peso complessivo lordo di circa 450 grammi.

A.G., dopo le formalità di rito, veniva associato alla Casa Circondariale di Foggia a disposizione della competente A.G..

Al seguente link il video: www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/25d29a3e-07a4-11eb-97c8-736d736f6674

6.10.2020