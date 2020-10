CAPITANATA – Finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole. I Portavoce del M5S: «11.977.842 alla Provincia di Foggia, impegno del governo senza precedenti»

Nota congiunta dei portavoce del Movimento 5 stelle di Capitanata

Finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole

I Portavoce del M5S della provincia di Foggia: «11.977.842 alla Provincia di Foggia, impegno del governo senza precedenti»

«L’impegno messo in campo da questo Governo per la sicurezza nelle scuole, di studenti e studentesse e di tutto il personale scolastico, è senza precedenti- dichiarano i portavoce del M5s di Capitanata. La ministra dell’Istruzione e il ministero dell’Economia e delle Finanze hanno firmato il decreto interministeriale per la ripartizione agli enti locali di ben 855 milioni, soldi destinati a interventi di messa in sicurezza, ed efficientamento energetico, delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. In Puglia arriveranno 66.009.479 euro, 11.977.842,30 alla Provincia di Foggia. Gli Enti locali riceveranno la comunicazione con gli importi disponibili per gli interventi e dovranno presentare al Ministero dell’Istruzione, entro il prossimo 17 novembre, gli interventi da finanziare. Queste risorse si aggiungono ad altri stanziamenti già realizzati, come i 330 milioni per la cosiddetta “edilizia leggera”, e ad altri che sono previsti per l’utilizzo del Recovery Fund, che servirà in buona parte a migliorare le nostre scuole, sia rendendole ancora più sicure, sia innovandone e modernizzandone gli ambienti. Grazie a questo governo sta prendendo forma un grande piano di rigenerazione edilizia che il mondo scolastico aspettava da anni». Concludono i Portavoce del M5s.