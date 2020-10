ORTA NOVA – DUE CARABINIERI FERITI IN UN INCIDENTE STRADALE DURANTE UN INSEGUIMENTO!

(ANSA) – ORTA NOVA (FOGGIA), 6 OTT – Tre persone, compresi due Carabinieri, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada che da Stornarella conduce a Orta Nova, nel Foggiano. Nessuno dei tre feriti sarebbe in gravi condizioni.

A quanto si apprende, l’auto di servizio con a bordo i due militari stava effettuando un inseguimento, quando per cause in corso di accertamento si è scontrata con una berlina che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia. Del veicolo dei due fuggitivi si sono perse, invece, le tracce. Sono in corso accertamenti per stabilire con esattezza la dinamica dell’accaduto. (ANSA).