SAN SEVERO – GIGI OLIVIERI VINCE IL TORNEO SOCIALE DI TENNIS ALLO SPORTING CLUB. BATTUTO IN FINALE VALDEMIRO NIRO

Gigi Olivieri ha vinto l’edizione 2020 del torneo sociale di tennis allo Sporting Club San Severo, uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno. Il torneo coinvolge oltre 50 tennisti del circolo che si affrontano in partite avvincenti. Il poliedrico giocatore sanseverese, che, ricordiamo, oltre che un valido tennista, è anche il mister della Polisportiva Torremaggiore di calcio a 5, club di serie B, ha battuto in una bellissima finale il giovane talento Valdemiro Niro, superato in tre set davvero avvincenti. Olivieri si è imposto con il punteggio di 63 16 10-4 mostrando grande solidità ed una notevole tenuta mentale.

Alla finale erano giunti i primi due favoriti del seeding, ma Olivieri ha ribaltato i favori del pronostico aggiudicandosi il titolo. Complimenti a lui ed anche al finalista Niro.