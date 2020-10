STORNARELLA – ROGHI DI RIFIUTI NELLE CAMPAGNE. I CARABINIERI INDAGANO PER SCOVARE I RESPONSABILI

I Carabinieri della Stazione di Stornarella, nel corso dei mirati servizi di monitoraggio delle aree rurali disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Foggia per contrastare l’annoso fenomeno dei roghi di rifiuti, sono intervenuti sabato sera a Stornarella, presso un fondo agricolo in località Pozzelle, dove erano stati dati alle fiamme dei cumuli di rifiuti costituiti da resti delle coltivazioni di pomodoro e dai tubicini di plastica per la loro irrigazione. Insieme ai militari dell’Arma, allertati dal primo cittadino di Stornarella, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cerignola, per domare le fiamme.

I Carabinieri della Stazione Carabinieri Forestale di Roseto Valfortore, anch’essi intervenuti sul posto, stanno ora svolgendo gli accertamenti volti ad individuare i responsabili dei roghi.

Come in questo caso, le segnalazioni dei cittadini possono essere molto importanti per un intervento immediato ed efficace delle forze dell’ordine.