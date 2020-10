SAN SEVERO – DAL 10 OTTOBRE LE DOMANDE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (PRO.V.I.).

DAL 10 OTTOBRE LE DOMANDE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (PRO.V.I.).

IL SINDACO FRANCESCO MIGLIO E L’UFFICIO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA INFORMANO:

AVVISO PUBBLICO PER I PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE (PRO.V.I.) PER L’AUTONOMIA PERSONALE, L’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA CON DISABILITA’ ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE (PRO.V.I. DOPO DI NOI) LEGGE 112/2016.

Dalle ore 12.00 del 10 Ottobre 2020 e fino alle ore 12.00 del 30 Ottobre 2020 (III Finestra temporale) sarà possibile presentare le domande di Manifestazione d’Interesse per i Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I.) ed i Progetti di Vita Indipendente per il Dopo di Noi (Pro.V.I. Dopo di Noi) Legge n. 112/2016.

L’istanza deve essere presentata esclusivamente tramite portale informatico accedendo al seguente indirizzo:

www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/PROVI2020

La presentazione dell’istanza prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 ed attestazione ISEE sia Ordinario che Socio Sanitario ristretto, in corso di validità. Le credenziali SPID devono essere intestate al richiedente del progetto o al referente familiare presente nella medesima dichiarazione DSU e Attestazione ISEE Ordinario. In mancanza di referente familiare in possesso di credenziali SPID sarà possibile delegare un soggetto terzo in possesso di credenziali SPID. Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito https://www.spid.gov.it/

L’AVVISO PUBBLICO PREVEDE DUE LINEE D’INTERVENTO (A-B)

Si tratta dei c.d. “Progetti di Vita Indipendente” (Pro.V.I.) – Linea A: volti alla costruzione ed alla realizzazione di un progetto globale di vita indipendente in favore delle persone con disabilità che abbiano le capacità funzionali per intraprendere percorsi di studio, di lavoro, di partecipazione alla vita sociale della comunità locale, con riferimento sia al contesto domestico che al contesto di vita esterno.

Mentre i c.d. “Progetti di Vita Indipendente – Dopo di Noi” (Pro.V.I. Dopo di Noi) Legge 112/2016 – Linea B: sono rivolti alle persone con disabilità senza il sostegno familiare, finalizzato a garantire il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia di utenti disabili nel proprio percorso di vita indipendente. Si tratta di un intervento che si sviluppa attraverso la costruzione di un progetto individualizzato orientato verso l’autonomia e la sperimentazione dell’uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.

REQUISITI – IMPORTO E DURATA DEL BENEFICIO

Linea A – Pro.V.I.: accedono alla misura regionale i richiedenti che risultano residenti in Puglia da almeno 12 mesi, in età compresa tra i 16 ed i 66 anni. La misura finanzia i progetti in favore delle persone con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 comma 3), non derivante da patologie strettamente connesse all’invecchiamento, tali da non compromettere totalmente la capacità di autodeterminazione. Per ciascun Pro.V.I., è riconosciuto un massimo di € 15.000,00 per il periodo complessivo di durata del Pro.V.I. pari a 12 mesi per ciascun destinatario. L’eventuale continuità per le annualità successive del medesimo Pro.V.I. sarà determinata in relazione alla disponibilità di maggiori risorse finanziarie nell’anno di competenza.

Possono fare domanda sia coloro i quali hanno beneficiato di Pro.V.I. avviati con le passate sperimentazioni, ma prossimi alla scadenza, che coloro i quali fanno per la prima volta richiesta. I nuovi Progetti di vita indipendente saranno finanziati, però, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Linea B – Pro.V.I. Dopo di Noi: accedono alla misura regionale i richiedenti che risultano residenti in Puglia da almeno 12 mesi, in età compresa tra i 18 ed i 64 anni. La misura finanzia i progetti individuali per le persone con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 comma 3), privi del supporto familiare, nonché in vista del venire meno del sostegno familiare, (D.M. 23.11.2016 e della L. 112/82016). Il beneficio economico riconosciuto a valere sul Fondo per il “Dopo di Noi” (legge 112/2016) potrà variare in maniera proporzionale alla durata del Progetto fino ad un massimo di € 20.000,00 per la durata massima di 18 mesi per ciascun beneficiario. L’eventuale continuità per la seconda annualità del medesimo Pro.V.I. Dopo di Noi sarà determinata in relazione alla disponibilità di maggiori risorse finanziarie nell’anno di competenza.

Per assistenza e supporto alla compilazione della Manifestazione di Interesse è possibile rivolgersi alle seguenti Associazioni accreditate presso la Regione Puglia:

• Associazione Fino in Cima Azione Cattolica Diocesi San Severo APS via San Giovanni Bosco n. 3 – San Severo – Referente dott.ssa Anna Sara del Buono; email: finoincimaazionecattolica@gmail.com – cell. 3511493612;

• Associazione Superamento Handicap via Chieti n. 7 – San Severo – Referente Fernanda Braccia – email: info@associazionesuperamentohandicap.it – cell. 3400898092.

Per ulteriori informazioni sull’Avviso Pubblico è possibile rivolgersi al RUP dell’Ambito territoriale “Alto Tavoliere” dott.ssa Maria Rita Cinelli tel. 0882339302

Responsabile Unico del Procedimento Dirigente II Area Il Sindaco

dott.ssa Maria Rita Cinelli ing. Francesco Rizzitelli Francesco Miglio

SAN SEVERO, 8 ottobre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo