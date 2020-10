SAN SEVERO – SEQUESTRO E DENUNCE PENALI PER ABBANDONO DI PANNELLI AL SILICIO PER FOTOVOLTAICO: IL PLAUSO DEL SINDACO MIGLIO PER L’AZIONE DELLA POLIZIA LOCALE

Nella prima mattinata di oggi il Comandante della Polizia Locale Magg. Ciro Sacco ha reso nota un’importante attività di polizia giudiziaria ambientale svolta dal Corpo di Polizia Locale di San Severo in coordinamento con la Procura della Repubblica di Foggia. Le attività di indagine, anche questa volta, hanno portato alla denuncia penale di due soggetti di San Severo ed a un Decreto di Sequestro Preventivo di un autocarro utilizzato per la commissione del reato di trasporto e abbandono di rifiuti speciali.

“E’ ferma ed indiscutibile volontà di questa Amministrazione Comunale – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – di mettere in campo ogni azione al fine di contrastare il triste e sciagurato fenomeno di abbandono di rifiuti – speciali e non – nelle nostre strade rurali e nelle zone di campagna circostanti il territorio urbano cittadino. Quella annunciata oggi è l’ennesima azione messa a segno dalla Polizia Locale, sequestri di mezzi e denunce penali si ripetono di continuo e confermano la profonda incisività dell’azione del nostro Corpo. Alla Polizia Locale, al Comandante Sacco, agli Ufficiali, Vice Comm. Marco D’Antuono e Felice Cafora, agli Agenti tutti rivolgo il mio plauso e quello della Civica Amministrazione, con il forte auspicio di incoraggiamento a proseguire in tale attività di contrasto ai fenomeni malavitosi in genere a quelli di abbandono di eco-rifiuti in particolare, in sinergia con la Procura della Repubblica di Foggia sempre pronta ad attenzionare la città di San Severo”.

SAN SEVERO, 8 ottobre 2020

