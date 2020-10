BASKET – SUPERCOPPA SERIE A 2 – DOMENICA LA CESTISTICA SAN SEVERO ALL’ESORDIO, DI SCENA A NAPOLI!

SUPERCOPPA CENTENARIO 2020 SERIE A2

IL PROGRAMMA DELLA 1^ GIORNATA, TUTTE LE GARE SU LNP PASS

Di seguito il riepilogo delle gare della prima giornata della Supercoppa Centenario 2020 di Serie A2, con partite in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre, tutte in diretta streaming su LNP PASS. Nella fase di qualificazione si giocano tre partite di sola andata (le rimanenti due giornate sono in programma il 18 e 25 ottobre), le vincenti dei sette gironi e la Società organizzatrice si qualificano per la Final Eight del 6-8 novembre. La squadra organizzatrice, qualora fosse già qualificata, lascia il posto alla miglior seconda nei sette gironi.

Nella sezione Supercoppa del sito LNP (https://bit.ly/3deUODu) in tempo reale i risultati delle gare e le classifiche.

GIRONE VERDE Variazioni Data/Orario Impianto Arbitri Domenica 11/10 ore 18.00 Bertram Tortona- Reale Mutua Torino ORE 18.30 PalaOltrepo’ – Voghera Maschio – Puccini – Calella Edilnol Biella- Novipiù JB Monferrato Biella Forum – Biella Foti – Chersicla – Giovannetti

GIRONE GIALLO Impianto Arbitri Domenica 11/10 ore 18.00 WithU Bergamo-Urania Basket Milano PalaAgnelli – Bergamo Caforio – Gagno – Bramante BCC Treviglio-UCC Assigeco Piacenza PalaFacchetti – Treviglio Radaelli – Caruso – Yang Yao

GIRONE ROSSO Variazioni Data/Orario Impianto Arbitri Domenica 11/10 ore 18.00 Tezenis Verona- Agribertocchi Orzinuovi SABATO 10/10 H. 20.30 AGSM Forum – Verona Maffei – Perocco – Martellosio Staff Mantova- APU Old Wild West Udine Grana Padano Arena – Mantova Boscolo Nale – Catani – Del Greco

GIRONE BIANCO Impianto Arbitri Sabato 10/10 ore 20.30 OraSì Ravenna-Unieuro Forlì PalaCosta – Ravenna Tirozzi – Terranova – Tallon RIPOSA: Chieti Basket 1974

GIRONE BLU Impianto Arbitri Domenica 11/10 ore 18.00 Giorgio Tesi Group Pistoia-NPC Rieti PalaTerme – Montecatini Ursi – Costa – Marzulli Stella Azzurra Roma- Atlante Eurobasket Roma PalaCoccia – Veroli Gagliardi – Marziali – Lupelli

GIRONE ARANCIONE Impianto Arbitri Domenica 11/10 ore 18.00 GeVi Napoli- Allianz Pazienza San Severo PalaBarbuto – Napoli Valleriani – Rudellat – Morassutti Benacquista Latina-Givova Scafati PalaBianchini – Latina Beneduce – Bartolomeo – Salustri

GIRONE AZZURRO Variazioni Data/Orario Impianto Arbitri Domenica 11/10 ore 18.00 2B Control Trapani- Orlandina Capo d’Orlando ORE 20.00 PalaConad – Trapani Cappello – Tarascio – Raimondo Tramec Cento-Top Secret Ferrara PalaBenedettoXIV – Cento Bartoli – Wassermann – Saraceni