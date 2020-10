CICLISMO – Giro d’Italia in Capitanata – Il Presidente Nicola Gatta afferma che è tutto pronto per ospitare la carovana rosa

In attesa dell’ottava tappa del Giro d’Italia, in programma il 10 ottobre, con partenza da Giovinazzo e arrivo a Vieste, il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, dichiara: “Un Giro in versione inedita che si svolge in autunno e che dovrà rispettare tutte le misure e le regole anti-covid, ma che lascia intatto il suo fascino di evento esclusivo di portata internazionale, ciò ci consentirà di dare ampia visibilità alle eccellenze turistiche e naturali del nostro territorio. Una vetrina che darà il giusto risalto alla Capitanata”.

La corsa ritorna sul Gargano, il traguardo di tappa è sul lungomare “Europa” di Vieste, si passa da Zapponeta e si percorre la sp 141, la Statale 89 Garganica, la sp 55, la Statale 89 e le strade provinciali 53 e 54, si attraversa Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata sino ad arrivare a Vieste.

“La Provincia di Foggia ha fatto la sua parte con interventi sulla viabilità, per un importo di oltre un milione di euro, per fare in modo che tutto sia perfetto. – Afferma il Presidente Gatta – Pertanto, c’è grande attesa per il passaggio della carovana rosa, con le bellezze del nostro territorio in primo piano. Ancora una volta l’intera Capitanata mostrerà di essere pronta ad ospitare questa importante gara ciclistica”.