SAN SEVERO – IL FURTO ALLA SCUOLA ANDREA PAZIENZA. IL SINDACO MIGLIO RINGRAZIA LA GENORISITA’ DEI SANSEVERESI CHE HANNO DONATO MASCHERINE E GEL IGIENIZZANTE PER I PICCOLI STUDENTI

Come è noto nei giorni scorsi ignoti sono penetrati nell’Edificio della scuola “Andrea Pazienza” portando via, tra gli altri oggetti, mascherine e gel igienizzante in dotazione della scuola per affrontare l’emergenza Covid – 19.

“Mi piace evidenziare uno slancio di generosità – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – che non può passare sotto traccia ed inosservato, tanti cittadini hanno contribuito in queste ore a donare quanto necessario agli scolari del plesso Andrea Pazienza per poter bene affrontare le lezioni dotati di mascherine e gel igienizzante. Grazie a loro e grazie al Dirigente Scolastico Angela Corvelli, per aver contribuito in maniera concreta, abbiamo assistito quasi ad una gara di solidarietà, testimonianza ancora una volta del grande cuore dei sanseveresi. Da parte mia esprimo ancora ferma condanna per l’accaduto e nel contempo grande vergogna per il vile gesto commesso da questi individui che hanno privato i piccoli scolari dei dispositivi di protezione individuale. Metteremo in atto tutto quanto è nelle nostre possibilità per assicurare alla giustizia i soggetti che si sono resi responsabili del furto”.

SAN SEVERO, 9 ottobre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo