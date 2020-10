CERIGNOLA – A BORDO DI UN’AUTO RUBATA SCATENA INSEGUIMENTO A FORTE VELOCITÀ. FERMATO UN 31ENNE

Nel corso dei servizi straordinari di controllo ad alto impatto svolti nei giorni scorsi a Cerignola dai Carabinieri della locale Compagnia, i militari della Sezione Radiomobile hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 31enne del Senegal.

Transitando in via Manfredonia, i Carabinieri hanno intimato l’alt al conducente di una Fiat Uno, il quale, per evitare il controllo, ha innescato un inseguimento a forte velocità, protrattosi per circa un chilometro. Quando i militari hanno raggiunto e bloccato la Fiat Uno, ne sono scesi due soggetti, che hanno proseguito la fuga a piedi. Uno di loro è riuscito a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce. L’altro è stato invece raggiunto, bloccato ed identificato in un senegalese di 31 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Da immediati accertamenti è emerso che l’auto in uso ai due fuggitivi era stata rubata a Foggia il 23 agosto scorso.

Il 31enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato alla Casa Circondariale di Foggia. L’autovettura è stata invece sottoposta a sequestro per la successiva restituzione al legittimo proprietario.