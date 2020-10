Dowsett vince per distacco l’8^ tappa del Giro, Almeida resta in rosa

VIESTE (ITALPRESS) – Alex Dowsett ha ottenuto il successo nell’ottava tappa del Giro d’Italia 2020 andata in scena da Giovinazzo a Vieste di 200 km. La frazione odierna, divisa a metà dal Gpm di seconda categoria di Monte Sant’Angelo e andata in archivio dopo un rettilineo finale di 1000 metri, finisce nelle mani del corridore britannico della Israel Start-Up Nation. Il 32enne, al secondo successo in carriera nella corsa in rosa, sfrutta le sue doti da cronoman volando in pianura e staccando definitivamente il gruppetto degli inseguitori. Il podio viene completato da Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers) e dall’altro britannico Matthew Holmes (Lotto-Soudal). Nulla cambia per quanto concerne la classifica generale: Joao Almeida, portoghese della Deceuninck-Quick Step, rimane maglia rosa arrivando al traguardo con il resto del gruppo. Veste ancora la maglia ciclamino il francese Arnaud Demare (Groupama-Fdj). Domani in programma la nona tappa del Giro d’Italia, da San Salvo a Roccaraso al termine di 208 chilometri. Si tratta di un vero e proprio tappone appenninico caratterizzato da un elevato dislivello complessivo di oltre 4000 metri. La salita più dura arriva dopo 90 km, dove si scala il Passo Lanciano, 12,7 km al 6,9% di media. Nel finale la salita di Roccaraso che porta al traguardo.

(ITALPRESS).