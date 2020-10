SAN SEVERO – PUBBLICATI 5 BANDI DI CONCORSO PER COMPLESSIVI 9 POSTI DI LAVORO AL COMUNE DI SAN SEVERO

Sul sito istituzionale del Comune di San Severo – www.comune.san-severo.fg.it – Albo Pretorio e nella Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sono stati pubblicati i Bandi di Concorso relativi alla copertura complessiva di 9 (nove) posti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato Categoria “D” presso varie Aree del Comune di San Severo.

“Si tratta di una importante procedura concorsuale – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – che fortifica il nostro impegno sul delicato tema dell’inserimento dei nostri giovani nel mondo del lavoro e prosegue la stagione dei concorsi voluta da quest’Amministrazione. Il mio ringraziamento a quanti hanno lavorato in queste settimane per predisporre gli atti, al Segretario Generale Vito Tenore, all’Ufficio del Personale del Comune coordinato da Carmela Dirodi, al già Assessore al Personale Valentina Stocola. I bandi sono cinque, sono rivolti ai laureati e saranno indirizzati a colmare alcune lacune esistenti nella pianta organica del Comune di San Severo, impoverita negli ultimi anni da numerosi collocamenti a riposo del personale. Siamo tra i pochi, pochissimi Comuni in Puglia ed in Provincia di Foggia ad avere la possibilità di predisporre indispensabili processi assunzionali, in grado di raggiungere due obiettivi: implementare la forza lavoro dell’Ente Pubblico e garantire ai giovani uno sbocco lavorativo dignitoso, senza abbandonare il proprio territorio. Il mio pensiero è rivolto essenzialmente a loro ed invito tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti a partecipare ed a presentare la domanda, non appena i termini dei bandi pubblici lo consentiranno”.

Gli avvisi dei bandi, per estratto, saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami: le domande di partecipazione dovranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto degli avvisi in Gazzetta.

Con un prossimo comunicato sarà resa nota la data di pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale: a partire da tale data sarà possibile presentare la domanda di partecipazione ai concorsi predetti, secondo le modalità indicate nei bandi medesimi.

I bandi.

Bando di selezione pubblica per esami, per la copertura di 2 (DUE) posti di istruttore direttivo amministrativo – Area II – Servizi alla Persona e Ufficio di Piano, a tempo pieno ed indeterminato categoria “D” – Posizione economica D1 – CCNL Funzioni Locali.

Bando di selezione pubblica per esami, per la copertura di 3 (TRE) posti di istruttore direttivo tecnico – Area IV – LLPP e Area V – Urbanistica, a tempo pieno ed indeterminato categoria “D” – Posizione economica D1 – CCNL Funzioni Locali.

Bando di selezione pubblica per esami, per la copertura di 1 (UNO) posto di istruttore direttivo amministrativo informatico – Area III – Servizio Automazione-Ced, a tempo pieno ed indeterminato categoria “D” – Posizione economica D1 – CCNL Funzioni Locali.

Bando di selezione pubblica per esami, per la copertura di 1 (UNO) posto di istruttore direttivo amministrativo – Area III – Servizi Interni, a tempo pieno ed indeterminato categoria “D” – Posizione economica D1 – CCNL Funzioni Locali.

Bando di selezione pubblica per esami, per la copertura di 2 (DUE) posti di istruttore direttivo contabile – Area I – Economico Finanziaria, a tempo pieno ed indeterminato categoria “D” – Posizione economica D1 – CCNL Funzioni Locali.

SAN SEVERO, 10 ottobre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo