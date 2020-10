CALCIO ECCELLENZA – OGGI IL DERBY SAN SEVERO – MANFREDONIA. LE DICHIARAZIONI PRE GARA GIALLOGRANATA

CAMPIONATO ECCELLENZA SIGNORBET 2020/2021 –

GIORNATA 2: Dom 11 ottobre 2020 – ore 15:30

AT SAN SEVERO -MANFREDONIA

La gara si giocherà a porte chiuse secondo le direttive stabilite nel Protocollo-Covid in vigore per le partite dei campionati LND regionali “che abbiano continuità programmata”. Le categorie aventi diritto dovranno accreditarsi entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 di sabato 10 ottobre p.v. esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: atsanseverocalcio@gmail.com

La gara sarà diretta dal sig. Ruggiero Doronzo (nella foto) della sezione AIA di Barletta, coadiuvato dai sigg.ri Gianluca Maffione e Pasquale Rutigliani,di Molfetta.

LE DICHIARAZIONI PRE DERBY

“Aspettando il derby con il Manfredonia, sono certo che sarà una bella partita e che ancora una volta trionferanno i valori di sportività e di lealtà, come é stato per anni in serie D. Oggi, dopo due anni, ci ritroviamo in eccellenza. Molti dei ragazzi che l’anno scorso hanno contribuito, insieme al mister Rufini, a salvare l’ATSanSevero, militano nelle file del Manfredonia. La gratitudine nei loro confronti continua ancora come sempre. Saranno rispettati come amici e come avversari. Sarà uno scontro tra il passato e il presente che sta investendo per il futuro. Noi partiamo sfavoriti non solo perché il progetto di gioco dei giallogranata e del nuovo mister Criscuolo é appena iniziato, mentre la gran parte dei calciatori del Manfredonia già erano insieme l’anno scorso, ma anche perché l’ATSanSevero sarà privo di due calciatori dinamici come #GiuseppeVillani e #DavideRomano, quest’ultimo ottimo quinto che si é rotto il crociato domenica scorsa con il Corato. Soprattutto peserà la mancanza del capitano #RodolfoDeVivo, l’anima di questa squadra, che si é infortunato in Coppa Italia contro il San Marco in Lamis. Sarà dura, ce la giocheremo senz’anima, proveremo di più a giocare con rispetto e senza paura, ma sempre con la consapevolezza di non mollare mai!!! “

DINO MARINO AT SAN SEVERO

⚽️ Match Day

📌Campionato Eccellenza Pugliese 2020-2021 2^ GIORNATA

AT.S.SEVERO-MANFREDONIA

📅 Domenica 11 ottobre

🕟Ore 15.30

🏟 Stadio Ricciardelli

❌ Porte chiuse

#noisiamoilsansevero💛❤️