CALCIO ECCELLENZA – SAN SEVERO SFORTUNATO, RAGGIUNTO DAL MANFREDONIA NEL RECUPERO

Finale San Severo-Manfredonia 3-3 pt 20′ Lamatrice SS, 22′ Demba SS, 40′ Morra C. MA; st 22′ Nicodemo rig. SS, 44′ Colangione MA, 48′ Leuci MA.

Sfuma in pieno recupero la prima vittoria stagionale per il San Severo raggiunto dal Manfredonia. 3 – 3 il risultato finale con i giallogranata che sono stati in vantaggio di 2 goal ed avrebbero meritato il successo.

ECCELLENZA/A – 2^GIORNATA

San Severo-Manfredonia 3-3

Vieste-San Marco 0-3

Audace Barletta-Vigor Trani 2-0

Città di Mola-Barletta 1922 2-1

Ostuni-Real Siti 0-1

U.C.Bisceglie-Corato 1-1

Riposa: Orta Nova

CLASSIFICA

Manfredonia 4

Corato 4

Real Siti 4

San Marco 4

Orta Nova 3

Audace Barletta 3

Città di Mola 3

U.C.Bisceglie 2

Vieste 1

Vigor Trani 1

Ostuni 1

Barletta 0

San Severo (-1) 0