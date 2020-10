CASALVECCHIO DI PUGLIA – IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DELL’ASSOCIAZIONE GEPA

Riceviamo e pubblichiamo.

Associazione G.E.P.A coordinamento provinciale di foggia OdV.Dopo i comizi elettorali nelle date del 04- 12 -18 Settembre 2020 ,svolte a Casalvecchio di Puglia. Vede impegnati i volontari anche nelle passate elezioni regionali tra i comuni di San Paolo di Civitate con unità di 4 volontari per giorni di cui: Tosiani Gianluca vice presidente provinciale, Landolfo Vito direttore operativo provinciale, Coppola Rosa ispettore provinciale,Giannubilo Nicola operatore Safety, Giannubilo Leonardo Fortunato. Poi per il comune di Casalvecchio di Puglia volontari impegnati : Tosiani Nicola presidente provinciale e resposabile Safety, Brunetta Maria, Brunetta Isabella operatori Safety abilititati. Poi per il comune di Casalnuovo Monterotaro impegnati 3 unità per giorno.Il nostro servizio era di controllare che tutti i votanti avvessero le mascherine, e di indirizzarli nelle proprie sezioni di voto. Garandendo massima sicurezza,e assistenza a persone anziane, diversamente abili,ecc.Con molta professionalità,serietà.