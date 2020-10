CALCIO – SERIE C – BUONA LA PRIMA. IL FOGGIA LIQUIDA IL POTENZA

di Lino Mongiello

FOGGIA-POTENZA 2-0

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli 6.5; Anelli 6, Gavazzi 6.5, Germinio 7; Kalombo 6.5, Gentile 6 (45’ st Agostinone sv), Salvi 6.5, Vitale 6 (23’ st Garofalo 6), Di Masi 6.5; Curcio 6 (38’ st Tascini sv), D’Andrea 6 (23’ st Dell’Agnello 6.5).

In panchina: Di Stasio, Moreschini, Mascolo, Dema, Morrone, Aramini, Pompa.

Allenatore: Cau 6.

POTENZA (4-2-3-1): Marchegiani 5.5; Coccia 6 (20’ st Di Livio 5.5), Conson 5.5, Boldor 5, Panico 5.5; Sandri 6, Iuliano 6 (42’ st Baclet sv); Viteritti 5.5 (42’ st Iacullo sv), Ricci 5.5 (40’ st Salvemini sv), Volpe 6.5; Cianci 5.5.

In panchina: Santopadre, Brescia, Romei, Zampa, Coppola, Di Somma, Lorusso, Costa Pinto.

Allenatore: Somma 5.5.

ARBITRO: Di Cairano di Ariano Irpino 6.

RETI: 43’ pt Germinio, 28’ st Dell’Agnello.

NOTE: serata gradevole con leggera pioggia nella ripresa, terreno in buone condizioni. Espulsi due dirigenti del Potenza al 26’e al 28’ st per proteste. Ammoniti: Ricci, Kalombo, Gentile, Conson, Vitale, Gavazzi. Angoli: 5-4. Recupero: 1′, 5′.

Con un gol per tempo il Foggia si sbarazza del Potenza e incamera i primi tre punti della stagione. Ed è una bella vittoria, al termine di una prestazione abbastanza convincente che porta un po’ di serenità all’ambiente. C’era tanto scetticismo sulla qualità della squadra, costruita in tempi ristrettissimi e con poche risorse finanziarie a disposizione. E il direttore generale Corda, che nella conferenza del sabato aveva “bacchettato” tifoseria e stampa, ha avuto ragione. Almeno in questa prima giornata. Sicuramente ci sarà da lottare e soffrire per affermarsi in questo difficile campionato. Ma i ragazzi sicuramente metteranno in campo tutte le forze fisiche per premiare se stessi e chi gli ha concesso fiducia. Non era facile il debutto allo Zaccheria con l’ostico Potenza ma Fumagalli e compagni si sono espressi bene in tutti i reparti, risultando quasi sempre compatti sul rettangolo di gioco e non rinunciando mai a far girare la sfera in velocità. Dopo le fasi di studio che hanno evidenziato una discreta abilità nella fase di manovra, nel finale dei primi 45’ i satanelli hanno capitalizzatro la prima vera palla gol. D’Andrea (42’) ci ha provato dal limite ed ha costretto Marchegiani a rifugiarsi in angolo. Dal corner, Gentile ha deviato di testa e Germinio (43’), ha spedito in rete. La reazione del Potenza non s’è fatta attendere ma Ricci (45’), tutto solo al centro dell’area ha calciato forte ma sulla traiettoria di Fumagalli. Nella ripresa il Potenza ha alzato il ritmo del gioco ed il Foggia, pur costretto ad abbassare il proprio baricentro, non ha dovuto sudare per difendere il prezioso vantaggio. Ricci (17’) ci ha provato di testa ma ancora Fumagalli ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Cau non ha voluto correre ulteriori rischi ed ha inserito forze fresche. Proprio il neo entrato Dell’Agnello (28’), sul cross basso di Curcio ha messo a segno il gol del raddoppio. Sul 2-0 i rossoneri hanno potuto amministrare il match senza problemi fino al 95ì, incassando i primi tre punti.