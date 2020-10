FOGGIA – PELLEGRINO -ZUPPA(FdI): “Assicurare al più presto alla Giustizia assassini di Traiano”

“Il Dipartimento Tutela Vittime di Fratelli d’Italia esprime la sua vicinanza al dolore che ha colpito la famiglia di Francesco Traiano, morto dopo 3 settimane di coma a seguito di una brutale aggressione da parte di tre malviventi durante una rapina nel suo bar a Foggia. E’ inaccettabile che un giovane debba morire per difendere il proprio lavoro. In questi mesi il tema covid e’ diventato così totalizzante da dimenticare altre emergenze divenute croniche, come la criminalità che continua a imperversare nelle nostre città. Auspichiamo che i delinquenti, ancora a piede libero, vengano presto consegnati alla giustizia, perché il fatto che possano ancora commettere altri delitti è una sconfitta per l’intera collettività. ” È quanto si legge in una nota congiunta del coordinatore nazionale del Dipartimento Tutela Vittime di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino e di Antonella Zuppa responsabile provinciale del dipartimento.