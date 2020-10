Il romanista Diawara positivo al coronavirus “Ma sto bene”

ROMA (ITALPRESS) – Un caso di coronavirus alla Roma. Si tratta di Amadou Diawara, che annuncia la sua positività via Instagram: “Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19.

Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister prima possibile!”, il messagio del 23enne centrocampista giallorosso.

(ITALPRESS).