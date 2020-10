SAN SEVERO – ULTIM’ORA – IL SINDACO MIGLIO NOMINA GLI ASSESSORI: NON C’E’ MARIO MARCHESE

DECRETO DEL SINDACO MIGLIO: NOMINA DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE ED ATTRIBUZIONE DELEGHE

Con proprio DECRETO n. 26 in data odierna, il Sindaco Francesco Miglio ha provveduto alla “Nomina componenti Giunta comunale ed attribuzione deleghe”.

IL SINDACO

D E C R E T A

Di nominare, a norma dell’art. 46, comma 2, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, i componenti della Giunta comunale, tra cui un Vicesindaco, le persone di seguito indicate:

1. Arch. Salvatore MARGIOTTA, nato a San Severo il 29/01/1959 e ivi residente, anche con l’incarico di vice Sindaco e con delega generale per tutte le funzioni del Sindaco, oltre la delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Manutenzioni immobili comunali; Manutenzione edifici scolastici; Manutenzioni impianti pubblici; Manutenzioni stradali; Pubblica illuminazione; Urbanistica e Tutela del Territorio; Assetto e Pianificazione Territoriale; Edilizia Privata; Espropri; Organizzazione grandi eventi; Festa patronale” e con facoltà di firmare gli atti relativi;

2. Sig. Felice CARRABBA, nato a San Severo il 18/10/1983 e ivi residente, con delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Pianificazione ambientale; Ambiente; Politiche energetiche; Attività Produttive e Sviluppo Locale; Industria; Agricoltura; Artigianato; Commercio; Promozione prodotti tipici; Marketing territoriale; Verde pubblico, Randagismo; Canile comunale” e con facoltà di firmare gli atti relativi;

3. Avv. Celeste IACOVINO, nata a San Severo il 20/01/1967 e ivi domiciliata, con delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Cultura; Teatro; Biblioteca; Gemellaggio, Politiche per l’Istruzione; Rapporti con le Università; Turismo e Spettacolo: Giudice di Pace” e con facoltà di firmare gli atti relativi;

4. Ing. Luigi MONTORIO, nato a San Severo (FG) il 24/08/1971 e ivi residente, con delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Pianificazione strategica e infrastrutturale; Politiche e finanziamenti europei; Realizzazione nuove opere pubbliche; Spazi pubblici ed arredo urbano; Villa comunale; Parcheggi; Autoparco e Trasporti; Piano Urbano del Traffico; Polizia locale; Legalità e Sicurezza” e con facoltà di firmare gli atti relativi;

5. Dott.ssa Valentina STOCOLA, nata a San Severo il 01/06/1979 e ivi domiciliata, con delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Personale; Rapporti con le OO.SS.; U.R.P. – Ufficio Relazione con il Pubblico; Organizzazione uffici comunali; Informatizzazione; Servizi demografici; Toponomastica”; “Sport e Tempo libero” e con facoltà di firmare gli atti relativi;

6. Avv. Simona VENDITTI, nata a San Severo (FG) il 29/06/1981 e ivi residente, con delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Politiche Sociali; Welfare e Terzo Settore; Qualità della Vita; Orari e Tempi della Città; Politiche Sanitarie; Mensa scolastica; Pari Opportunità; Politiche della casa; Centro per l’Impiego e Politiche del Lavoro;” e con facoltà di firmare gli atti relativi.

Di stabilire che restano provvisoriamente in capo al Sindaco le deleghe per le materie non espressamente assegnate agli Assessori comunali, quali, a titolo esemplificativo, Bilancio e Programmazione Economica; Finanze e Tributi; Economato; Patrimonio Comunale; Contenzioso; Impianti Pubblicitari e Cartellonistica, Museo e Cimitero comunale.

SAN SEVERO, 12 OTTOBRE 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo