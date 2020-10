SAN SEVERO – Virtus – Intrepida volley: la pallavolo maschile avrà futuro a San Severo

Virtus – Intrepida volley : la pallavolo maschile avrà futuro a San Severo.

Con l’inizio della stagione sportiva 2020/2021 si affaccia una bella novità nel panorama sanseverese. “Dopo mesi difficili e con ancora molte incertezze davanti abbiamo ritenuto che fosse giusto ripensare e mettere insieme storie ed esperienze per costruire nuove e durature prospettive per la pallavolo maschile a San Severo”. Questa la prima dichiarazione del gruppo dirigente che sta lavorando a questa collabborazione. ” Siamo contenti perchè spesso succede che “le strade si dividano” e invece noi stiamo facendo qualcosa di più complesso sicuramente ma anche più stimolante : mettere insieme, aggregare. L’esperienza di questi mesi di blocco, l’isolamento, la necessità di reagire e di poter vincere la partita COVID-19 solo se eravamo uniti e insieme è stata un monito importante. E proprio la pallavolo per i suoi principi, per i valori che ha rappresenta e che trasmette ai suoi atleti non poteva non fermarsi e ragionare. A San Severo non era più tempo di avere due società di pallavolo maschile ed era invece il momento di garantire prospettive ad un movimento che seppur con meno fasti e attenzioni di sport più blasonati, nella nostra città, come il basket ed il calcio ha sempre avuto un buon livello di coinvolgiemento di ragazzi ed ha sfornato atleti di qualità.

Abbiamo quindi messo insieme l’esperienza delle due società la Virtus Volley San Severo e Intrepida Volley, il loro bagaglio di competenze, in un mix dove la struttura consolidata dell’Intrepida, storica società sansevere, grazie all’infaticabile impegno di Lucia Ercolino, ha incrociato energie e intraprendenza della Virtus. Il connubio giusto per essere fiduciosi e certi che vi sono tutti i presupposti per fare bene.

Ora si guarda al campionato di Prima Divisione regionale con una squadra che vede nella rosa giocatori che hanno militato in categorie superiori, fino alla serie C, e giovani speranze desiderose di dimostrare il loro valore sul campo.”

Un nuovo percorso che vuole puntare a costruire maggiore attenzione al movimento e che sta lavorando su programmazione, “comunicazione”, iniziative per strutturarsi ancora di più nel tempo.

“Voglio ringraziare” afferma Antonio Stornelli ” Nicola, Giuseppe e tutti gli altri dirigenti che in questi anni hanno permesso alla Virtus di essere una bella famiglia, un luogo di aggregazione e di crescita per tanti ragazzi. Il loro impegno è stato determinate, eccezzionale e per questo auguro loro il meglio nella nuova esperienza che hanno avviato a Torremaggiore. Per quanto riguarda il nuovo percorso non è mai facile fare pronostici ma credo che avremo belle soddisfazioni e puntiamo a salire già da questo primo anno in serie D seguiti dal mister Pino Scelsi coadiuvato da Donato Casiero”.

Ambizione e voglia di investire che ci auguriamo trovino sostegno sul territorio.

“Siamo fiduciosi” afferma e conclude Lucia Ercolino ” e come è stato in questi anni per le ragazze mi auguro che anche i ragazzi, i nostri ragazzi, possano fare lo stesso percorso e rappresentare sui giusti campi di gioco la città di San Severo.”