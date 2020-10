Cerignola – Nella settimana dal 5 all’11 ottobre è proseguita la pressante attività interforze di controllo del territorio “ad alto impatto”

L’attività preventiva è consistita, soprattutto, nel presidiare gli obiettivi sensibili maggiormente esposti ai reati predatori, con l’effettuazione di numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare e controllare n.1084 persone e n.660 veicoli, nonché di effettuare 12 perquisizioni sul posto ai sensi dell’art.4 L.152/75.

Inoltre, sono state effettuate 12 perquisizioni aventi ad oggetto obiettivi diversi.

In particolare, sono state effettuate perquisizioni in abitazioni della periferia di Cerignola.

E’ stato tratto in arresto S.A.P. cl.1998, cerignolano con piccoli precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di 24 cipolline di cocaina e 7 stecchette di hashish; nella circostanza, veniva sequestrato anche numeroso materiale per il confezionamento.

E’ stato tratto in arresto G.I, minore incensurato cerignolano, per detenzione ai fini di spaccio di 84 bustine di hashish e 6 grammi di cocaina; nella circostanza, veniva sequestrato numeroso materiale per il confezionamento e la somma di euro 1634,00.

E’ stata rinvenuta e sequestrata una macchina operatrice del valore di euro 150.000,00 (centocinquantamila euro) rubata il 7 ottobre scorso a Mosciano Sant’Angelo (TE),.

Sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto P.G. cl.78 e C.M. cl.75, entrambi pregiudicati cerignolani, e denunciati in stato di libertà G.W.D. cl.96 e G. D.S. cl. 1977, entrambi incensurati rispettivamente di Cerignola e di Stornara, per ricettazione in concorso tra loro di tre mezzi pesanti risultati rubati. Nella circostanza, venivano sequestrate numerosissimi parti di veicoli con i segni identificativi abrasi e/o rimossi.

Denunciato in stato di libertà M.D. cl.1982, pregiudicato, per false attestazioni a P.U., simulazione di reato e tentata truffa. In particolare, lo stesso denunciava il furto della sua autovettura oralmente presso il Commissariato di P.S. di Barletta e successivamente si recava a formalizzare la denuncia di furto presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola. Le successive indagini permettevano di accertare che l’auto non si era mai allontanata da Cerignola e, pertanto, sentito nuovamente, M.D. ammetteva di aver organizzato il tutto per truffare l’assicurazione.

E’ stata recuperata un’autovettura PEUGEOT 3008 rubata poche ore prima a Bari. Sono stati, altresì, controllati 4 circoli e 7 esercizi pubblici.