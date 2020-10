FOGGIA – ADICONSUM, “E’ indispensabile un accordo di filiera tra produttori agricoli e aziende di trasformazione, per salvaguardare la qualità ed il prezzo dei grani dauni”

Riceviamo e pubblichiamo

“E’ indispensabile un accordo di filiera tra produttori agricoli e aziende di trasformazione, per salvaguardare la qualità ed il prezzo dei grani dauni” – La richiesta di Adiconsum Foggia

“Auspichiamo, come Adiconsum e a tutela dei consumatori, che le richieste avanzate dagli agricoltori dauni siano propedeutiche ad un accordo di filiera tra produttori agricoli e aziende di trasformazione per salvaguardare la qualità ed il prezzo dei grani dauni”.

Lo afferma Giovanni D’Elia, Presidente dell’Adiconsum di Foggia, a proposito del documento inviato dalle associazioni di categoria al Presidente della Repubblica Mattarella, nel quale si rimarca lo stato di grande emergenza in cui versa il comparto agricolo a causa del crollo del prezzo del grano e si chiede ‘un intervento concreto ed immediato affinché l’agricoltura italiana, soprattutto quella cerealicola, possa sopravvivere alle dinamiche di mercato globale distruttive dell’intero comparto e nel contempo si possano tutelare i consumatori da possibili acquisti ingannevoli’.

“Condivido le richieste e credo che un accordo di filiera possa valorizzare il nostro prodotto anche attraverso un marchio che lo contraddistingua ed aiuti a rendere remunerativo il prezzo del prodotto – continua D’Elia – E’ una operazione che va a garanzia della buona qualità del grano di Capitanata e soprattutto contribuisce a fare chiarezza a favore dei consumatori, se si pensa che la pasta prodotta con il grano duro dovrebbe riportare la dicitura sulla provenienza dei grani. Questa etichettatura permetterebbe al mercato di premiare quella pasta ‘prodotta con grano coltivato al cento per cento in Italia’ e rappresenterebbe un aiuto concreto per gli agricoltori oltre che per i consumatori che si vedrebbero tutelati realmente”.

“In un periodo drammatico a causa della crisi economica prodotta dall’emergenza Covid, solo le intese tra istituzioni, associazioni datoriali, sindacati e consumatori finali possono rappresentare uno strumento valido di svolta – aggiunge Carla Costantino, Segretario Generale della Cisl di Foggia – Gli accordi di filiera vanno sollecitati, così come non possono più essere rimandate le azioni di sostegno al comparto agricolo, altrimenti dopo l’emergenza ci troveremo di fronte a baratri non più sanabili”.