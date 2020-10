LUCERA – BLITZ ANTIDROGA, ARRESTATO UN 20ENNE GIA’ NOTO ALLE FORZE DI POLIZIA 

Si intensificano i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lucera finalizzati ad arginare l’annoso fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di giovedi scorso i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, di concerto con quelli delle Stazioni di Lucera, Motta Montecorvino e Pietra Montecorvino hanno messo in atto una serie di controlli in città che hanno riguardato diverse persone ed esercizi commerciali, al termine dei quali hanno arrestato G.V., 20 enne già sottoposto agli arresti domiciliari, noto alle forze di polizia per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti.

L’attività di perquisizione domiciliare eseguita nei suoi confronti si è rivelata fruttuosa ed ha consentito di recuperare 13 dosi di hashish, già imbustate e pronte per la vendita al dettaglio, e una bustina contenente poco più di 3 grammi di marijuana, nonché un bilancino elettronico di precisione, vario materiale per il confezionamento delle singole dosi e una somma di denaro, sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività criminale.

La droga sequestrata è stata poi sottoposta ad analisi chimica presso il Laboratorio del Comando Provinciale di Foggia. L’arrestato è rimasto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione fino alla mattinata di sabato, quando si è celebrato presso il Tribunale Ordinario di Foggia, in composizione Monocratica, il rito che ha convalidato la misura adottata nei suoi confronti, disponendo il ripristino della misura cautela già in atto degli arresti domiciliari.