MARGHERITA DI SAVOIA – SABATO 17 OTTOBRE LA CERIMONIA DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A MARIO TOZZI, GEOLOGO, DIVULGATORE SCIENTIFICO E VOLTO DELLA TV

SABATO 17 OTTOBRE LA CERIMONIA DI CONFERIMENTO

DELLA CITTADINANZA ONORARIA A MARIO TOZZI,

GEOLOGO, DIVULGATORE SCIENTIFICO E VOLTO DELLA TV

Si terrà sabato 17 ottobre 2020 con inizio alle ore 10.30 presso il Palazzo di Città di Margherita di Savoia la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al geologo e saggista Mario Tozzi: il consiglio comunale di Margherita di Savoia, con in testa il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto, si riunirà infatti in seduta straordinaria monotematica proprio per rivolgere un ideale abbraccio al noto divulgatore scientifico, che è tra l’altro di origini salinare e che ha ancora numerosi parenti nella città delle Saline. Dopo l’arrivo delle autorità civili, militari e religiose si aprirà la seduta consiliare e successivamente ci sarà la proiezione di un breve filmato per illustrare il lavoro svolto da Mario Tozzi che con i suoi reportage ha garantito grande visibilità alla Salina e alla Zona Umida di Margherita di Savoia. Al termine della seduta di consiglio comunale è previsto uno spazio a disposizione delle testate giornalistiche presenti per la realizzazione di interviste.

«L’attribuzione della cittadinanza onoraria a Mario Tozzi – dichiara il Sindaco Lodispoto – è un gesto che considero doveroso nei confronti di un uomo di cultura che, attraverso la sua opera di divulgatore scientifico, ha permesso di far conoscere al grande pubblico della televisione la nostra Salina, la Zona Umida e le bellezze ambientali del nostro territorio con un linguaggio chiaro, diretto ed accessibile a tutti: per questi motivi la nostra città gli è riconoscente e lo abbraccia con grande orgoglio».