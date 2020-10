SAN SEVERO – RICHIESTA ISTITUZIONE TRIBUNALE, LA SODDISFAZIONE DELL’AVVOCATO CAPONE DELL’UNIONE AVVOCATI

Riceviamo e pubblichiamo

In merito alla nota del presidente del c. C. Di San Severo Ciro Cataneo, il Presidente dell’Unione Avvocati San Severo, Avv. Antonio Angelo Luigi Capone, esprime la personale soddisfazione e quella di tutto il direttivo e dell’Associazione intera, per la presa d’atto da parte del Consiglio Superiore della Magistratura dell’istanza del Consiglio Comunale della Città di San Severo, a cui ha partecipato quale auspice e in prima linea l’Unione Avvocati San Severo invitando le massime istituzioni del circondario foggiano a discutere in assemblea pubblica a cui ha partecipato, primo tra tutti il Dott. Ludovico Vaccaro a cui va il nostro ringraziamento per aver scelto la nostra sede da cui iniziare un discorso di sensibilizzazione degli operatori e della cittadinanza tutta al problema dell’assenza di un presidio di giustizia nel nostro territorio, discorso interrotto purtroppo per le vicende che tutti conosciamo, ma che è necessario, anche come una strade da percorrere per uscire dalla crisi provocata dalla pandemia. Mi permetto di sottolineare la personale soddisfazione per aver sostenuto, per primo e da sempre, sia come socio dell’Unione Avvocati che come membro del Consiglio Forense foggiano, della necessità di un presidio di giustizia nella nostra Città . In ultimo, ma non da ultimo, un sentito ringraziamento va al Consiglio Comunale per intero per aver sempre supporto le istanze rivolte in tal senso.