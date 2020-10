CALCIO – SERIE C – IL FOGGIA RESTA SUBITO IN 10 E SI ARRENDE AL BISCEGLIE

Di LINO MONGIELLO

FOGGIA-BISCEGLIE 1-3

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli 6; Anelli 6 (32’ st Tascini sv), Gavazzi 5, Germinio 5.5; Kalombo 5.5, Gentile 5.5 (22’ st Garofalo 5.5), Raggio Garibaldi 6 (24’ st Agostinone 5.5), G. Vitale 6, Di Masi 6.5; Curcio 6.5 (32’ st Naessens sv), Dell’Agnello 6 (22’ st D’Andrea 5.5).

In panchina: Di Stasio, Ndiaye, Iannone, Morrone, Aramini, Pompa.

Allenatore: Marchionni 5.5.

BISCEGLIE (4-3-3): Spurio 6; Giron 6 (20’ st Tarantino 6), Priola 5.5, Vona 5.5, De Marino 6 (33’ st Pelliccia sv); Maimone 6.5, Cittadino 6, Zagaria 5.5 (1’ st Ferrante 5.5); V. Vitale 6 (20’ st Padulano 6), Rocco 6.5, Mansour 6 (20’ st Sartore 6).

In panchina: Russo, Sapri, Manfrellotti, Cigliano, Laraspata, Musso, Lauria,.

Allenatore: Bucaro 6.5.

ARBITRO: Nicolini di Brescia 4.5.

RETI: 10’ pt Curcio, 13’ Cittadino (rig.), 27’ st Rocco, 50’ st Cittadino (rig.) .

NOTE: cielo sereno, terreno in buone condizioni. Espulso Gavazzi al 12’ pt per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Zagaria, V. Vitale, G. Vitale, Anelli, Ferrante, Vona. Angoli: 3-3. Recupero: 1′, 5′.

Clamoroso stop interno del Foggia ad opera del sorprendente Bisceglie che espugna lo Zaccheria (1-3) nel primo derby pugliese, combattuto ma molto condizionato dall’espulsione di Gavazzi, dopo soli 12’ di gioco. E’ stato un pomeriggio cominciato bene per i rossoneri ma maledettamente complicato dal Direttore di gara. L’ingenuità di Gavazzi, veniva sanzionata con la già severa massima punizione e, come se non bastasse, con l’espulsione del difensore. Sino a quel momento il Foggia appariva in “palla” e sicuro di sé. Dava la netta impressione di poter spadroneggiare a proprio piacimento e di fare un sol boccone dell’avversario. E si portava anche in vantaggio con un bel gol di Curcio (10’) lesto nell’indirizzare alle spalle di Spurio sulla corta respinta di un difensore. Il Foggia continuava ad attaccare a testa bassa per approfittare del momento di confusione degli ospiti. Che, invece, in un’azione di ripartenza, ottenevano il generoso calcio di rigore e, soprattutto l’espulsione di Gavazzi. Dal dischetto l’ex Cittadino (13?) si confermava cecchino infallibile. Da quel momento il Foggia provava a riportarsi in avanti ma con molte difficoltà, esponendosi al contropiede avversario. Ma soprattutto spendendo molta energia che pagherà nel secondo tempo. Infatti, nella ripresa, dopo una bella azione rifinita da Kalombo e conclusa male da Gentile che ignorava il “solitario” Dell’Agnello, il Foggia spegneva la luce. Diversi giocatori in maglia rossonera erano in debito d’ossigeno. Mister Marchionni operava tardivamente i cambi, mandando a monte i già precari equilibri dovuti alla inferiorità numerica. La scena diventava di marca biscegliese e, inevitabilmente si pagava dazio. Rocco Rocco (27’) sfruttava al meglio il cross basso di Maimone e il mancato intervento di Germinio e portava avanti i suoi. Col Foggia riveduto, corretto e alla disperata trazione anteriore, le opportunità per gli ospiti si moltiplicavano. Sartore (30’ e 46’) e Priola (35’) graziavano Fumagalli. E il Sig. Nicolini da Brescia aggiungeva la ciliegina alla sua “prestazione” concedendo un secondo calcio di rigore a tempo ormai scaduto per un leggero contatto con Rocco. Ancora Cittadino (50’) dagli undici metri “puniva” la sua ex squadra e si prendeva una bella rivincita. Per il Foggia una giornata sfortunata e da dimenticare.