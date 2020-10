SAN SEVERO – GIOVEDI’ 15 OTTOBRE LA CERIMONIA D’INAUGURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO SPORTIVO PROF. ANTONIO MIGLIO ALL’I.C. PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO

E’ in programma domani mattina, giovedì 15 ottobre 2020, con inizio alle ore 10,30, la cerimonia d’inaugurazione del POLO SCOLASTICO SPORTIVO PROF. ANTONIO MIGLIO nel cortile antistante il plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo “Palmieri – San Giovanni Bosco”, sito in Viale 2 Giugno angolo Via Apricena.

Il pallone pressostatico è intitolato alla memoria del prof. Antonio Miglio, per alcuni decenni docente e vice Preside della scuola Media Palmieri. Nella circostanza l’impianto verrà consegnato all’Istituto Comprensivo “Palmieri – San Giovanni Bosco” per le attività didattiche ed extra didattiche.

Alla cerimonia d’inaugurazione, tra le altre autorità, prenderanno parte: