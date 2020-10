SAN SEVERO – OTTOBRE ROSA 2020: DA GIOVEDI’ 15 OTTOBRE ALCUNI MONUMENTI CITTADINI SARANNO ILLUMINATI DI ROSA PER SOSTENERE LILT FOR WOMAN – MESE DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO

Anche il Comune di San Severo, al pari di numerosi altri Enti Pubblici della Penisola, ha aderito per il mese di ottobre alla Campagna Nastro Rosa 2020 – LILT FOR WOMAN che celebra la XXVIII edizione ed è patrocinata dal Ministero della Salute. L’iniziativa OTTOBRE ROSA 2020 – MESE DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO a San Severo è curata dal SERVICE IN RETE…PER LA SALUTE, costituito da A.M.M.I. (Associazione Mogli Medici Italiani), Croce Rossa Italiana – Comitato di San Severo e Torremaggiore, International Inner Wheel – Club San Severo C.A.R.F., Touring Club San Severo, Club di Territorio di San Severo, Club per l’UNESCO di San Severo. Il programma, organizzato e condiviso con la Consulta delle Associazioni, gode del patrocinio della ASL Foggia, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Foggia, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia, CONFCOMMERCIO Provincia di Foggia Civ San Severo.

“Abbiamo raccolto l’invito – proposta – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e gli Assessori Celeste Iacovino e Luigi Montorio – della LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) di Foggia presieduto dalla dott.ssa De Trino Galante e del SERVICE IN RETE che ci hanno chiesto di sostenere la lodevole iniziativa provvedendo ad illuminare un monumento cittadino del simbolico colore rosa, al fine di richiamare l’opinione pubblica ed in particolare le donne sul tema della prevenzione dei tumori al seno. A tal fine abbiamo pensato a garantire una visibilità più ampia con l’illuminazione di più di un monumento: da domani, giovedì 15 ottobre e fino al 31 ottobre, saranno illuminati di rosa la fontana di Piazza Incoronazione, la facciata della Biblioteca Comunale “A. Minuziano”, la facciata del Teatro Comunale G. Verdi” e il MAT Museo dell’Alto Tavoliere.

Il programma di OTTOBRE ROSA 2020 è molto articolato e prevede numerose iniziative quali allestimento delle vetrine in Rosa di farmacie, bar, pasticcerie, esercizi commerciali in genere, edicole, centri estetici e parrucchieri, a cui è abbinato un concorso per individuare e premiare le tre migliori vetrine. Completeranno le proposte alcuni incontri formativi e informativi da svolgersi on line e presso il M.A.T. Museo dell’Alto Tavoliere, oltre che la Mostra del 1° concorso Artistico-letterario proposta dal CORO Centro di orientamento Oncologico di San Severo ASL FG; mostra istallata presso l’Ospedale Teresa Masselli Mascia – ingresso di Via Teresa Masselli, edificio storico, 1° piano. Il programma di questo anno, dunque, si presenta arricchito da una nota di grande sensibilità e generosità dimostrata dai titolari di alcuni studi medici ed estetici grazie alla sollecitazione dell’Ambasciatrice alla Gentilezza Arcangela de Vivo, i quali hanno deciso di fare omaggio di pacchetti di trattamenti personalizzati a donne che stanno affrontando il loro percorso di guarigione

SAN SEVERO, 14 ottobre 2020

dott. Michele Princigallo