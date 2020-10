Coronavirus, Fico “Con responsabilità evitiamo lockdown”

ROMA (ITALPRESS) – “La salute pubblica è garantita dalla nostra Costituzione come le libertà individuali, ci muoviamo sempre in questo equilibrio tra salute e libertà, dire che la responsabilità individuale corrisponde a quella collettiva significa comprendere il modo in cui ognuno di noi si deve muovere. Più ognuno di noi è responsabile e più riusciamo a non avere futuri lockdown. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, ospite a Radio Anch’io su Radio1 Rai.

“Siamo in una situazione migliore di altro paesi perchè siamo i primi ad aver adottato le misure e gli italiani sono stati perfetti nell’atteggiamento – ha aggiunto – dobbiamo tornare a quello spirito cercando di resistere e mandare avanti il Paese”.

Per Fico “la scuola deve rimanere aperta perchè i ragazzi hanno già perso mesi di socialità, condivisione e di esperienza, fino a quando ci sarà la possibilità di farle restare aperte le scuole devono rimanere aperte”.

(ITALPRESS).