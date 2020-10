FOGGIA – RUBANO AUTO MA VENGONO BLOCCATI. ARRESTATI DUE MINORI

Rubano auto arma vengono bloccati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foggia intervenuti a seguito di una segnalazione di un privato cittadino.

È successo la settimana scorsa a Foggia dove due minori sono stati arrestati, in flagranza di reato, e posti in permanenza in casa presso la loro famiglia in attesa dell’udienza di convalida.

I Carabinieri di Foggia hanno sorpreso i due minori a bordo di un veicolo rubato poco prima in via Motta della Regina, e li hanno inseguiti e bloccati presso la zona industriale del capoluogo dauno.

I minori si sono resi colpevoli inoltre di violenza e resistenza a pubblico ufficiale poiché durante la fuga hanno più volte speronato la gazzella dei Carabinieri, nonché di possesso di un c.d. “spadino” inserito nel blocchetto di accensione dell’autoveicolo.

A seguito di udienza presso il Tribunale per i minori l’arresto è stato convalidato e l’autista 17enne è stato collocato presso una comunità educativa per minori, mentre il complice anch’egli 17enne è stato sottoposto alle prescrizioni di permanere a casa in orario notturno, non frequentare pregiudicati e continuare l’attività di studio presso l’istituto scolastico.