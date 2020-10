SAN SEVERO – SAN SEVERO DEMOCRATICA – Appello agli esercenti per orario continuato e chiusura alle 19!

Non voglio entrare nel merito dell’ultimo DPCM emanato dal Presidente del Consiglio, però possiamo trarne vantaggio cercando di cambiare le nostre abitudini, adeguandoci al resto d’Italia.

Per questo come San Severo Democratica vogliamo fare un appello pubblico, a tutti gli esercenti di San Severo di modificare gli orari di apertura e di chiusura della propria attività, stabilendo la chiusura alle 19, cosicché ci sarà la possibilità di dedicarsi alla propria famiglia e al “divertimento” per quello che ci è consentito, almeno per tutta la durata del nuovo decreto. Sfruttando questo periodo come una sperimentazione, in futuro, questo nuovo stile di vita potrebbe piacere a tutti noi.

Se ci fosse bisogno dal punto di vista politico di fare qualche incontro, noi saremo sempre disponibili ad ascoltare le vostre esigenze, ma in questo caso, credo ci voglia più unione di intenti e condivisione dell’obbiettivo.

Cerchiamo sempre di essere di supporto alle esigenze dei cittadini, soprattutto dei nostri commercianti, per questo pensiamo che adeguarci con gli orari come nelle realtà presenti anche a pochi chilometri da San Severo, sia l’occasione giusta da sfruttare a nostro vantaggio, sperando di essere da monito per i paesi limitrofi.

Coordinatore San Severo Democratica

Palmisano Davide