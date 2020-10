CERIGNOLA – Allo Zingarelli – Sacro Cuore piove nelle AULE. Gli alunni rischiano la Didattica a distanza a causa della pioggia e non per il Covid-19

Allo Zingarelli – Sacro Cuore di Cerignola piove nelle aule

Gli alunni rischiano la Didattica a distanza a causa delle avverse condizioni meteorologiche e non per il Covid-19

Anno scolastico difficile per il Liceo Artistico “Sacro Cuore”di Cerignola che, oltre a dover fronteggiare, come tutte le scuole italiane, la minaccia del coronavirus si trova a dover affrontare l’allagamento di tutti gli ambienti scolastici del piano terra dell’istituto a causa di infiltrazioni di acqua piovana. Ieri 15 ottobre, infatti, gli alunni e le alunne del Liceo Artistico sono stati costretti ad abbandonare l’edificio scolastico perché il tetto con conteneva la pioggia.

“Sono mesi – ha affermato il Dirigente scolastico, Giuliana Colucci – che lavoriamo incessantemente per garantire il diritto alla studio alle nostre alunne e ai nostri alunni. Per proteggerli da questo virus insidioso abbiamo applicato meticolosamente la normativa anticovid. Purtroppo, però, siamo chiamati a fronteggiare un altro problema e chiediamo alla Provincia di intervenire il prima possibile”.

Il problema risiede nell’attuale stato fatiscente del tetto dell’edificio che presenta diverse anomalie e lacerazioni a causa delle quali l’acqua piovana si infiltra e allaga circa 10 aule con relativi laboratori, in cui ci sono attrezzature costose e materiale elettrico che, a contatto con l’acqua, potrebbe innescare pericolosi cortocircuiti, in grado di mettere in pericolo la salute di alunni e personale scolastico.

“Quando piove – ha continuato il Dirigente Colucci – i nostri studenti non possono utilizzare i macchinari elettrici per ovvi motivi di sicurezza e questo è un grave limite per l’attività didattica che, con tanta fatica, stiamo portando avanti nonostante la pandemia. Ecco perché chiediamo all’Ente Provincia, da poco beneficiario di un cospicuo finanziamento di 12 milioni di euro, di poter intervenire tempestivamente per risolvere questa annosa problematica. Sono circa 10 anni che il Liceo Artistico ‘Sacro Cuore’ ha problemi di infiltrazioni, nonostante tre anni fa l’Amministrazione provinciale sia intervenuta con dei lavori di ripristino e manutenzione dei tetti della scuola. Questi interventi, tuttavia, non hanno risolto il problema”.

Negli ultimi tempi, inoltre, anche l’edificio del Liceo Classico comincia a presentare le stesse infiltrazioni in alcuni corridoi e in diverse aule.