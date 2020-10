SAN SEVERO – ARCHEOCLUB E TOURING CLUB: IL 24 OTTOBRE L’EVENTO “ALLA SUA MANIERA: IL DIVINO RAFFAELLO. IL RAPPORTO TRA RAFFAELLO SANZIO E LA NATURA”

Comunicato Stampa

L’ ArcheoClub di San Severo e il Touring Club Italiano-Club di Territorio di San Severo, con il patrocinio del Comune di San Severo-Assessorato all’Ambiente e alla Pianificazione Ambientale, realizzeranno, SABATO 24 OTTOBRE 2020, presso il Chiostro del Comune di San Severo, dalle ore 17.00 alle 19.00, un evento intitolato “ALLA SUA MANIERA: IL DIVINO RAFFAELLO. IL RAPPORTO TRA RAFFAELLO SANZIO E LA NATURA” attraverso cui si vuole omaggiare, nel V Centenario dalla scomparsa, il Genio Urbinate che fece tremare la Natura.

Si legge, infatti, nei versi posti sull’altare a lui”consacrato” nel Pantheon in Roma, scritti da Pietro Bembo, che la stessa Natura, “Madre” del Genio Urbinate, donò lui di ogni bellezza e di ogni capacità e infine ne pianse la prematura scomparsa.

Tale evento, collegato alle celebrazioni nazionali intitolate “Raffaello500”, avrà come tema principale la lettura del “rapporto inteso” tra Raffaello Sanzio e la Natura. La sua arte, infatti, come ben noto, segnò il trionfo del rapporto tra l’uomo e la natura e la natura e la storia, raggiungendo l’equilibrio compositivo e la perfezione formale presente solo nella bellezza delle cose. Secondo il pensiero del Genio urbinate, unica forza generatrice era ed è la Natura. In Raffaello tutto ha guardato alla Natura intesa come armonia, proporzione, simmetria. E l’uomo, posto al centro dell’Universo in questa nuova dimensione armonica e sinergica con la natura, inevitabilmente divenne, ed ancora è, artefice del proprio destino.

Secondo la visione raffaelliana, non c’è separazione tra spirito e corpo in Natura, in quanto la ricerca del piacere e della felicità fu da lui elogiata in tutte le sue forme. La ricerca e conoscenza del proprio “io” secondo natura, all’interno del sistema Natura, non può non porre l’uomo al centro di essa.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco della Città di San Severo, Avv. Francesco Miglio, e dell’Assessore all’Ambiente, Sig.Felice Carrabba, a cui faranno seguito quelli del Presidente dell’ArcheoClub, Prof. Armando Gravina, e del Console TCI-Coordinatore del Club di Territorio di San Severo, Prof.ssa Amalia Antonacci. Al termine di essi, prima la Prof.ssa Silvana del Carretto terrà un introduzione su “rapporto amore-natura” dal titolo “Raffaello e la Fornarina”, successivamente la Dott.ssa Carmen Antonacci, filologo e divulgatore culturale, racconterà, attraverso immagini e parole, dello stretto rapporto intercorrente tra Raffaello e la Natura, intitolata proprio “Alla sua maniera: il Divino Raffaello”.

Dopo tale “lettura” del Genio Urbinate, si intende chiudere l’evento con un momento particolarmente significativo e intenso per ricordare Colui che fu il Principe dei Pittori e l’Amato dalla Natura.