SAN SEVERO – IL MAT MUSEO DELL’ALTO TAVOLIERE IN COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE CON IL CILE PER LA ‘SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO’

Si svolgerà dal 19 al 25 ottobre 2020 “La Settimana della Lingua Italiana nel mondo”, giunta alla XX edizione e divenuta nel tempo una delle più importanti iniziative di celebrazione della lingua italiana. L’iniziativa è organizzata dal Ministero degli Esteri e la Cooperazione Internazionale, dalla rete diplomatico-consolare e dagli Istituti Italiani di Cultura in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e il Turismo, il Ministero della Pubblica Istruzione e Università e dai principali partner della promozione linguistica nel mondo (Accademia della Crusca, Società Dante Alighieri, RAI) e dall’Ambasciata della Confederazione Elvetica, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La XX edizione avrà come titolo “L’italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti”, una tematica che potrà essere declinata sia in chiave storico-linguistica, sia ponendo l’accento su forme espressive come il fumetto, la novella grafica e l’editoria per ragazzi, con lo scopo di valorizzare la lingua italiana attraverso l’immagine.

Come informa l’Assessorato ai Servizi Museali, la cui delega è seguita direttamente dal Sindaco Francesco Miglio, anche il MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo, diretto da Elena Antonacci, aderirà all’iniziativa, attraverso una prestigiosa collaborazione internazionale con la Scuola Italiana “Arturo dell’Oro” di Valparaίso e Viña del Mar, in Cile, la cui rettrice è Carla Mazza Forno.

Dietro invito della scuola cilena, che ha organizzato un ricco calendario di incontri con gli studenti, lunedì 19 e mercoledì 21 ottobre 2020, alle ore 17.40 italiane (12.40 ora cilena), Antonello Vigliaroli, operatore culturale del MAT, sarà collegato in diretta streaming, su piattaforma Zoom, con i ragazzi cileni dal centro di documentazione SPLASH Archivio “Andrea Pazienza”, per un laboratorio didattico dal titolo “Andrea Pazienza. La vita e le opere”, durante il quale, anche attraverso l’ausilio di immagini e brevi video, sarà ripercorsa la carriera artistica del poliedrico artista. Il laboratorio sarà preceduto, sempre su piattaforma Zoom, dai saluti istituzionali della direttrice del MAT, Elena Antonacci. Tutti i ragazzi della Scuola Italiana “Arturo dell’Oro”, dalle materne fino alle superiori, stanno, inoltre, creando fumetti e illustrazioni, lavori che poi verranno pubblicati nei circuiti di diffusione dell’Ambasciata Italiana in Cile e del Ministero di Affari Esteri. La collaborazione è stata resa possibile grazie al fondamentale contributo dell’insegnante, originaria di San Severo, Mirella Mastropasqua, docente di Italiano presso la Scuola Italiana “Arturo dell’Oro” di Valparaίso. La partecipazione all’iniziativa rientra nella rete di collaborazioni attuate da anni dal MAT di San Severo, in particolare dalla sezione dedicata al fumetto, al fine di poter accrescere il patrimonio di conoscenze legate al mondo delle arti grafiche e di diffondere le attività svolte presso il centro di documentazione SPLASH Archivio ‘Andrea Pazienza’.

SAN SEVERO, 16 ottobre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo