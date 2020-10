TORREMAGGIORE – CALCIO A 5 – POLISPORTIVA, TEST SIERIOLOGICI NEGATIVI, DOMANI IL DEBUTTO IN CAMPIONATO

Buone notizie per la Polisportiva, i test Sieriologici 💉 a cui si sono sottoposti i tesserati Rossoblu hanno avuto tutti esito negativo. Dunque, via libera per l’inizio del campionato, con la Polisportiva 🔴🔵 che domani alle ore 16:00 esordirá sul difficile campo della Player Canosa, formazione allestita con ambizioni di vertice.

Olivieri dovrá rinunciare all’estro dello spagnolo Dopico 🇪🇦, squalificato, e a Mario Angelini, infortunatosi al ginocchio 🚑 nella seduta.di allenamento del martedí.

Tutto pronto, quindi, per il restart dopo la lunghissima pausa causata dal Covid19 ⛔ che, lo scorso febbraio, ha interrotto tutte le manifestazioni sportive.

🎤 Olivieri: il calendario ci ha regalato un esordio molto complicato, contro un avversario forte e su un campo sul quale è sempre difficile giocare a causa delle dimensioni e della superficie. Tuttavia abbiamo lavorato bene in queste prime 6 settimane e siamo pronti ad iniziare questa nuova stagione. Dispiace per l’infortunio di Angelini che ci priva di una rotazione per.noi importantissima, mentre della squalifica di dopico, purtroppo, siamo a conoscenza dall’inizio. Sicuramente chi scenderà in campo non fará rimpiangere gli assenti e sono fiducioso soprattutto per quel che riguarda l’apporto che daranno i nostri under, tutti molto talentuosi.

Personalmente non vedo l’ora di vivere nuovamente le emozioni che solo una gara ufficiale sa dare e come al solito non prometto ai tifosi risultati ma garantisco il massimo impegno da parte mia, del mio staff e di tutti i giocatori per onorare al meglio la maglia che indossiamo e la cittá che rappresentiamo!

Ecco la lista dei convocati:

Fiotta

Mariani

Lupoli (c)

Russi (VC)

Tricarico

Angelini

Heredia 🇦🇷

Rossa 🇧🇷

Pazienza

Difino

Giraldi