Ulissi vince in volata la 13^ tappa del Giro, Almeida sempre più rosa

MONSELICE (ITALPRESS) – Diego Ulissi ha trionfato nella tredicesima tappa del Giro d’Italia 2020 andata in scena da Cervia a Monselice di 192 km. La frazione odierna, pianeggiante per i primi 150 km e ricca di pendenze nel finale, vede arrivare per primo sul traguardo il corridore toscano dell’UAE Team Emirates che ottiene il suo secondo successo nell’edizione numero 103 della Corsa Rosa. Completano il podio Joao Almeida e l’austriaco Patrick Konrad in volata. La maglia rosa resta nelle mani proprio di Almeida. Il portoghese della Deceuninck-Quick Step, leader dalla terza tappa, aumenta il vantaggio nei confronti dei diretti rivali grazie all’abbuono. Domani in programma la quattordicesima tappa del Giro d’Italia. Si tratta della cronometro individuale da Conegliano a Valdobbiadene al termine di 34.1 chilometri: breve frazione caratterizzata da tanti saliscendi e un Gpm di quarta categoria in avvio. Una giornata che potrebbe stravolgere le gerarchie dei big in ottica classifica generale.

(ITALPRESS).