MANFREDONIA – La Polizia arresta un 34enne del posto autore di diversi furti consumati ai danni di anziani

In data 15ottobre u.s. Agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia hanno tratto in arresto A.M. 34enne di Manfredonia in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, a seguito di attività di indagine diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

In particolare, a seguito di articolate indagini gli Agenti della Squadra Anticrimine del Commissariato di P.S., individuavano A.M. quale autore di una serie di furti in abitazioni consumati verso la fine della decorsa estate, nelle ore notturne ai danni di persone anziane ed ammalate, mentre dormivano.

In un caso gli Agenti accertavano che l’autore si spingeva fino ad introdursi nei locali della clinica “ San Michele” di Manfredonia, dove un’anziana signora, ricoverata per gravi patologie, veniva derubata mentre dormiva.

L’attività d’indagine degli Agenti portava all’ individuazione di una complice indagata per ricettazione, ed al recupero di parte della refurtiva ,consistente in preziosi e monili in oro, che venivano riconsegnati alla vittima che commossa, manifestava gratitudine ed apprezzamento agli Agenti.