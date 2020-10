CALCIO ECCELLENZA – DINO MARINO ANALIZZA LA SCONFITTA DEL SAN SEVERO CON IL BARLETTA. PRONTI I CORRETTIVI

DAL QUARTIER GENERALE GIALLOGRANATA DOPO LA SCONFITTA

“Sul campo di Canosa il Barletta annienta l’ATSanSevero per 6 a 1 i giallogranata, contro una squadra costruita per vincere il campionato non può nulla. Chapeau ai barlettani per il risultato, oggi di fronte ai nostri sono sembrati di un altro pianeta…

Ci può stare, nessun dramma, ma da domani si cambia registro. La squadra di oggi é stata la stessa degli ultimi minuti di domenica scorsa contro il Manfredonia, sembra che da allora abbiamo spento la lampad ina…

Piena fiducia sul piano tecnico ma ora occorrono correttivi , coraggio e sopratutto i risultati. Serve subito capire gli errori ed intervenire immediatamente.

Il tempo che fin qui hanno avuto alcune scommesse é terminato, voltiamo subito pagina anche perché l’eccellenza pugliese é la migliore sul piano nazionale ed é bene che tutti abbiamo questa consapevolezza, comprendendo che si opera su una piazza che non può permettersi scivoloni come quello di oggi .

In queste prima partite abbiamo incontrato tre quadre che lottano per salire in D, da domenica prossima inizia il nostro campionato ma bisogna cambiare passo, il bel gioco porta i punti ed in effetti delle tre partite ci mancano due punti per colpa nostra che ora dobbiamo riprenderci con gli interessi…”

DINO MARINO AT SAN SEVERO