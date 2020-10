Finisce 6-1 per la corazzata BARLETTA contro un SAN SEVERO apparso da subito in grande difficoltà contro gli ofantini. Alla fine del primo tempo i padroni di casa erano in vantaggio 3-0.

Tutti sotto la sufficienza i giocatori giallogranata di Mister Criscuolo che Domenica al Ricciardelli contro MOLA avranno l’occasione di riscattarsi dopo la brutta prestazione di oggi.