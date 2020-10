SAN SEVERO – ENNESIMO ATTENTATO AI VERTICI DELLA CANTINA SOCIALE. TAGLIATI 4 ALBERI NELL’ULIVETO DEL VICE PRESIDENTE VERRONE

Si ripetono gli atti deliquenziali nella nostra città ed ancora una volta sono i vertici della Cantina Sociale Antica Cantina di San Severo ad essere presa di mira.

Questa volta è stato colpito il vice presidente Raffaele Verrone il cui uliveto in via San Marco in lamis ha visto 4 piante recise.

Il vice presidente ha sporto denuncia. Pochi giorni fa era stata incendiata la jaguar del presidente Ciro Caliendo.