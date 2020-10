FOGGIA – Ricci (UIL Foggia): “Proroga del blocco licenziamenti, dei sostegni alle imprese e delle tutele ai lavoratori fino al termine della pandemia”

“In linea con quanto dichiarato dai Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL, la UIL Foggia da un giudizio positivo della proroga della Cassa Integrazione fino al 31 dicembre. Tuttavia, si tratta di una decisione importante ma non sufficiente”.

A dichiararlo Gianni Ricci, Segretario Generale della UIL Foggia in relazione all’avvio della discussione sulla prossima manovra economica. “La pandemia richiede misure straordinarie non soltanto dal punto di vista igienico-sanitario e di ordine pubblico. Condizione prioritaria è il blocco dei licenziamenti fino al termine della pandemia. Così come è indispensabile pensare ad una proroga dei sostegni alle imprese e all’economia, della cassa Covid, delle ulteriori indennità e tutele in caso di disoccupazione”, afferma Ricci che prosegue: “In Capitanata il Covid ha avuto un impatto devastante se pensiamo alle richieste di Cassa Integrazione e alle difficoltà che imprese e lavoratori hanno incontrato prima e dopo il lockdown anche per la lentezza che ha caratterizzato l’erogazione di aiuti e indennità. Perciò, in attesa di poter dare un giudizio completo sulla manovra economica, chiediamo uno sforzo e un’assunzione di responsabilità collettivi. Non è concepibile pensare di scaricare sulle famiglie e sui lavoratori, attraverso i licenziamenti, i costi della pandemia”.