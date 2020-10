PROVINCIA DI FOGGIA – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: RICHIESTE CORSE AGGIUNTIVE PER I BUS DEGLI STUDENTI

Su impulso del Presidente, Nicola Gatta la Provincia di Foggia in vista della imminente riapertura delle scuole, già il 17 settembre ha convocato il gestore del trasporto pubblico locale, Cotrap , per verificare la possibilità di prevedere particolari situazioni di affollamento delle corse che servono istituti scolastici e la possibilità di affrontarle in via preventiva.

Dall’incontro è scaturito l’impegno a realizzare un puntuale monitoraggio all’avvio delle attività didattiche, che questa Provincia ha effettuato congiuntamente con i gestori del trasporto pubblico.

La verificha ha consentito di rilevare singole criticità che sono state puntualmente comunicate alla Regione Puglia, inclusa la richiesta di corse aggiuntive più urgenti, con nota trasmessa il 5 ottobre.

La Regione Puglia, che seppur con nota del 30 settembre aveva chiesto alle Province e ai gestori del trasporto pubblico locale, di segnalare le criticità sul trasporto scolastico, ad oggi non ha comunicato quali iniziative intende adottare in relazione a quanto segnalato, con particolare riferimento al finanziamento di corse aggiuntive.

Il nuovo DPCM, appena varato, aggiungerà ulteriori problemi al trasporto pubblico locale a causa degli orari di ingresso allungati, dopo le 9 e con turni pomeridiani riguardanti le Scuole superiori, ciò comporterà necessariamente corse aggiuntive.