SAN SEVERO – COVID 19 – IL SINDACO MIGLIO DOPO IL DPCM: “INACCETABILE DEMANDARE AI SINDACI LA CHIUSURA DI STRADE E PIAZZE”

COVID 19 – A seguito del DPCM di ieri sera del presidente Conte, il Sindaco Miglio ha rilasicato la seguente dichiarazione.

Pensare di demandare ai Sindaci con propria ordinanza il potere di disporre la chiusura di strade o piazze è un inaccettabile scarica barile.

Queste sono disposizioni che dovrebbe emanare il governo non un sindaco.

E poi chi dovrebbe effettuare i controlli? La Polizia Locale con le esigue risorse umane che ha a disposizione?

La responsabilità di questo tipo di disposizioni non può che essere assunta dal Governo ed il controllo non può che essere effettuato dalle Forze di Polizia e, in via del tutto straordinaria, dall’Esercito.

Condivido il pensiero del Presidente dell’Anci Antonio Decaro e mi auguro che il Presidente del Consiglio, prima della pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale, elimini dal testo definitivo questa norma assurda e di fatto non applicabile.

In ogni caso, nessuna chiusura di strade o piazze verrà disposta dal Sindaco di San Severo.

Mi dispiace dirlo ma in questo momento occorre dar dimostrazione di saper assumere la responsabilità delle proprie decisioni.

E ieri sera il Presidente Conte non ce ne ha dato prova.