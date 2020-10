SAN SEVERO – FINO AL 6 NOVEMBRE LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO. TUTTI I GIORNI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 9,00 ALLE 12,00

Il Comune di San Severo – Assessorato alla Pubblica Istruzione comunica quanto segue:

per ragioni di servizio, lo sportello dedicato alla presentazione delle domande per il contributo dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021, sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì fino al prossimo 6 novembre 2020, sempre presso gli uffici posti al primo piano di Palazzo Celestini – Residenza Municipale.

SAN SEVERO, 19 ottobre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo