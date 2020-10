SAN SEVERO – LA GIUNTA DELIBERA LA REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE A PALAZZO CELESTINI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La Giunta Comunale, su proposta e relazione del Vice Sindaco Salvatore Margiotta e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio, con delibera n. 200 in data 13 ottobre 2020, ha deliberato di approvare il progetto per gli “INTERVENTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – IMMOBILE PALAZZO CELESTINI – ART.1 COMMA 29 LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019 – ART. 1. DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14/01/2020.” APPROVAZIONE PROGETTO – DEFINITIVO”.

Per l’adozione di tale importante intervento, il Comune di San Severo si è avvalso dei finanziamenti del Governo previsti dall’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L’intervento consiste nella realizzazione ed installazione di un impianto ascensore necessario a garantire l’accessibilità al Palazzo di Città con il superamento delle barriere architettoniche, ai sensi della Legge n. 13 del 09/01/1989 e del DPR 24/07/1996, n. 503 e ss.mm.ii. L’intervento prevede la realizzazione di un impianto ascensore “esterno”, in involucro trasparente così da non risultare invasivo sotto il profilo architettonico, da collocarsi all’interno dell’atrio comunale, direttamente accessibile dall’esterno e sarà finanziato interamente con risorse assegnate a copertura totale degli interventi nel limite di cui all’art.1 comma 30 lett. E) della richiamata Legge n.160/2019 e D.L. 30/04/2019, n. 34.

“Si tratta di un intervento atteso da anni – dichiara il Sindaco Miglio – che permetterà anche ai diversamente abili di poter accedere con comodità agli uffici collocati al primo piano di Palazzo Celestini. Proprio per tali motivazioni l’adozione di questa delibera è particolarmente rilevante sotto il profilo sociale”.

La Giunta ha approvato il Q.T.E. di spesa pari a € 101.345,20 (compreso IVA ed oneri previdenziali) ed ha dato espresso mandato al Dirigente dell’Area VI – Ambiente e Sviluppo Sostenibile – Dirigente ad interim dell’Area IV – Opere Pubbliche – ing. Benedetto di Lullo, di attivare le procedure necessarie alla realizzazione dell’intervento.

SAN SEVERO, 19 ottobre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo